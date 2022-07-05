الكوري الجنوبي سيونغ جيو يحمي مرمى الشباب

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الثلاثاء، التعاقد مع حارس المرمى الكوري الجنوبي، كيم سيونغ جيو، قادماً من كاشيوا ريسول الياباني، بعقد يمتد إلى 3 مواسم.

وأمضى سيونغ جيو جل مسيرته الرياضية مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي قضى معه 9 أعوام بين 2009 و2015 وفاز ببطولة دوري أبطال آسيا 2012 على حساب أهلي جدة، قبل الانتقال إلى فيسيل كوبي الياباني بين 29016 و2019 وفترة قصيرة مع أولسان وأخيراً كاشيوا ريسول.

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وخاض الحارس البالغ من العمر 31 عاماً، 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إذ كان ضمن القائمة التي شاركت في المونديال الأخير، كما كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.