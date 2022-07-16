تايسون يعترف: أكره نفسي.. شخصيتي العنيفة سببها الخوف

اعترف الملاكم الأميركي مايك تايسون أن خلف شخصيته الشديدة والتي تميل دائمًا إلى العنف، شخص حساس يخشى كل شيء، على حده قوله.

وقال تايسون عبر "Hotboxin podcast": أخشى دائمًا من عدم قدرتي على السيطرة على العنف، أعلم أن هذا قد يكون شيئا غير منطقي للجميع، لكن ها أنا مايك تايسون أعترف أنني أشعر بالخوف من كل شيء حولي.

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وأضاف تايسون أن وضع الهجوم أصبح غريزة طبيعية به: كل ما أعرفه هو كيف أهاجم، لن تصدقوا أنني أكره نفسي هكذا.

وكشف تايسون أنه يتناول أدوية تساعده على التأمل العميق للتخفيف من توتره الدائم، ضمن محاولاته لتحسين شخصيته.

وأقدم الملاكم السابق البالغ 56 عاماً على ضرب راكب معه على نفس الطائرة مرات عدة بعد دقائق من صعودهما على متنها في أبريل الماضي، لكن المدعي العام شرح أن الراكب البالغ 36 عاماً بدا مخموراً وكان يصرخ بوقاحة على الركاب الذين يدخلون الطائرة، وأفادت بعض الشهادات بأن قنينة ماء بلاستيكية ألقيت على مايك تايسون الذي كان جالساً أمام هذا الراكب.

ومن أبرز إنجازات تايسون فوزه في 37 مباراة على التوالي في بداياته، لكن مسيرته شهدت أيضاً انتكاسات بينها الفضيحة التي أثارها بعد قضمه أذن منافسه إيفاندر هوليفيلد إثر مباراة بينهما سنة 1997.

وأدينَ عام 1992 بتهمة الاغتصاب وسُجن نحو ثلاث سنوات، وأقرّ عام 2007 بإدمانه الكوكايين.