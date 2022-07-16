تشيلسي يضم كوليبالي مدافع السنغال من نابولي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، أنه أكمل ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي في عقد يمتد لأربع سنوات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي دفع في حدود 32 مليون جنيه إسترليني (37.93 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي سيصبح ثاني صفقة يبرمها الفريق اللندني خلال الصيف الحالي بعد رحيم سترلينغ.

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وقال كوليبالي في بيان: أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع هذه التشكيلة لفريق تشيلسي، إنه فريق كبير على مستوى العالم وكان حلمي دوما أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: حاول تشيلسي ضمي لأول مرة في عام 2016 لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك. الآن عندما عادوا إلي، قبلت ذلك لأنهم أرادوا حقا أن آتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لألعب مع الفريق.

وخسر تشيلسي جهود قلبي الدفاع أنطونيو روديغر وأنديرس كريستيانسن وذلك قبل نهاية الموسم الماضي، وستكون إضافة كوليبالي بمثابة دفعة لفريق المدرب توماس توخيل الذي يتطلع لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي وليفربول.

وخاض كوليبالي 317 مباراة مع نابولي بعد انضمامه من جنك البلجيكي في 2014 وحقق لقبين وعزز مكانته ضمن مجموعة من أفضل المدافعين في إيطاليا.

وتم ضمه لتشكيلة الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أربع مرات واختير أفضل مدافع في الدوري في موسم 2018-2019.

كما تصدى كوليبالي للعنصرية خلال فترة وجوده في نابولي بعد أن تعرض لسوء المعاملة من قبل الجماهير في عدة مناسبات.

وقال تود بويلي أحد الملاك الجدد لتشيلسي: كاليدو كوليبالي هو واحد من صفوة المدافعين في العالم ويسعدنا أن نرحب به في تشيلسي، كقائد عظيم ولاعب نموذجي بالنسبة لأي فريق، يجلب كاليدو ثروة من الخبرة والسمات التي ستفيد فريقنا والنادي ككل.

ويوجد تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، حاليا في الولايات المتحدة في جولة استعدادية تسبق انطلاق الموسم الجديد. وسيبدأ الفريق الموسم الجديد بالتوجه للقاء إيفرتون على أرضه في 6 أغسطس المقبل.