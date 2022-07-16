سان جيرمان يضم المهاجم إكيتيكي من رانس على سبيل الإعارة

أكد باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت إنه ضم المهاجم هوغو إكيتيكي من ستاد رانس على سبيل الإعارة مع حق الشراء.
وذكرت صحيفة ليكيب أن بطل الدوري كان يتطلع لشراء المهاجم البالغ عمره 20 عاما مقابل 35 مليون يورو (35.30 مليون دولار) لكنه لم يتوصل لاتفاق مع رانس، ليكتفي بضمه على سبيل الإعارة.
وأحرز إكيتيكي، مهاجم منتخب فرنسا تحت 20 عاما، 11 هدفا بجميع المسابقات مع رانس في الموسم الماضي.
ويستهل باريس سان جيرمان الموسم الجديد بمواجهة نانت في كأس السوبر الفرنسية في 31 يوليو، قبل أن يحل ضيفا على كليرمو في افتتاح الدوري في السادس من أغسطس.
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