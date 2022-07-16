ليفاندوفسكي يسافر إلى برشلونة.. ثم يعود لميونخ مجدداً

كشفت تقارير إعلامية أن روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم نادي بايرن الألماني لكرة القدم يعتزم السفر في وقت لاحق من يوم السبت إلى إسبانيا وذلك على خلفية انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقالت هذه التقارير إن من المنتظر أن يوقع البولندي الدولي عقده مع النادي الكتالوني في موعد أقصاه يوم الأحد.

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وكانت تقارير إعلامية أجمعت على أن بايرن ميونخ وبرشلونة اتفقا ليلة الجمعة على انتقال اللاعب الحائز على جائزة أحسن لاعب في العالم، وبموجب هذا الاتفاق سيحصل بايرن على 45 مليون يورو لفسخ عقده الحالي مع ليفاندوفسكي والمستمر حتى نهاية يونيو 2023 بالإضافة إلى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو مكافآت.

ومن المنتظر أن يوقع ليفاندوفسكي(33 عاما) على عقد مع برشلونة لمدة أربعة أعوام حتى 2026.

وعلى ذلك، فمن غير المنتظر أن يشارك ليفاندوفسكي في عرض الفريق البافاري في ستاد بايرن في ميونخ بعد ظهر يوم السبت.

وذكرت تقارير إعلامية أن ليفاندوفسكي تواجد في ملعب تدريب بايرن صباح السبتوتدرب مع الفريق، وعرضت محطة سكاي صورا لوحدات التدريب.

ومن المنتظر أن يشارك ليفاندوفسكي الأحد في جولة برشلونة في الولايات المتحدة.

وقال اللاعب في تصريحات لـ "سكاي سبورتس": سأطير إلى برشلونة للحاق بمعسكر الفريق، ثم سأعود إلى ميونخ مرة أخرى لأودع الجميع بشكل لائق.