"إيران" تمنع تشافي من السفر مع برشلونة إلى أميركا

لم يستطع المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني السفر مع فريقه إلى جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية بسبب مشكلة في جواز سفره.

ويخوض الفريق الكتالوني 4 مباريات ودية خلال تلك الجولة التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، تبدأ بلقاء إنتر ميامي يليه الكلاسيكو الودي أمام ريال مدريد ثم يوفنتوس وأخيرًا نيويورك ريد بولز.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سبب منع تشافي من دخول أميركا هو زيارته لإيران أكثر من مرة حينما كان مدربًا ولاعبًا للسد القطري، مما يجعله في حاجة لتصريح خاص لدخول البلاد.

ويعمل مسؤولو برشلونة على حل المشكلة خلال أقرب وقت ممكن حتى يتمكن المدرب من اللحاق بالبعثة خلال الأيام القليلة المقبلة.