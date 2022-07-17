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أرتيتا معجب بـ "فوضى" جيسوس

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جيسوس
احتفال جيسوس بهدفه

أرتيتا معجب بـ "فوضى" جيسوس

بالتيمور - رويترز

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أشاد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال بقدرة المهاجم الجديد جابرييل جيسوس على خلق "الفوضى" هو ما يحتاجه الفريق بالضبط بعد أن واصل اللاعب البرازيلي مستواه المبهر في فترة الإعداد للموسم خلال الفوز 2-صفر على إيفرتون في بالتيمور يوم السبت.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 33، ثم ساهم في صناعة هدف بوكايو ساكا بعد ست دقائق.

وأحرز جيسوس (25 عاما) هدفين في لقاء ودي سابق أمام نورمبرغ هذا الشهر بعد انضمامه من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني (53.33 مليون دولار).

وأبلغ أرتيتا الصحافيين عقب الانتصار: جيسوس يصنع الفوضى ويسبب الارتباك للمنافس ويساعدنا دائما، إنه سلاح حقيقي وهذا ما نريده.

وأضاف المدرب الإسباني: إنه لاعب متنوع لكن بالطبع نريد منه أن يتطور في المركز 9 (رأس الحربة).

وسيلتقي أرسنال مع تشيلسي وديا في أورلاندو سيتي بالولايات المتحدة قبل أن يكمل استعداداته بمواجهة إشبيلية في لندن يوم 30 يوليو.

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