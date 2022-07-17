أهلي جدة يمدد الارتباط بالمدرب سيبولدي

أعلن أهلي جدة تمديد الارتباط بالمدرب روبرت سيبولدي لموسم واحد اليوم الأحد رغم الهبوط لأول مرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وكتب الأهلي في حسابه على تويتر بجوار صورة للمدرب القادم من أوروغواي أن سيبولدي مدد تعاقده لموسم رياضي واحد.



وتولى سيبولدي تدريب الأهلي في مارس الماضي، خلفا لبيسنيك هاسي، لكنه أخفق في محاولته للهروب من الهبوط إلى الدرجة الأولى.



وأنهى الأهلي الدوري في المركز 15 وقبل الأخير بعد سلسلة من النتائج الكارثية حيث فاز مرة واحدة في آخر عشر مباريات.



والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم قبل الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.



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