الاتحاد الإفريقي: نتفهم غضب الجزائريين من غاساما

تعهد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، بإصلاح التحكيم في القارة السمراء.

وقال موتسيبي، في تصريحات للصحافيين، يوم الأحد، في ختام زيارته للجزائر، إنه سيعمل على جعل التحكيم في إفريقيا يتسم بالنزاهة والشفافية والحياد، بما يتوافق مع قيم كرة القدم والرياضة.

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وأبدى موتسيبي تفهما للغضب الذي مازال يسيطر على الجزائريين بعد فشل منتخب بلادهم في بلوغ كأس العالم (قطر 2022)، بسبب ما يصفونه "ظلم" الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار المباراة التي خسرها منتخب الجزائر 1 - 2 أمام ضيفه منتخب الكاميرون في إياب الدور الحاسم للتصفيات.

من جهته، أكد جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه نقل إلى موتسيبي، القضايا التي تثير قلق الجزائر، ومنها موضوع التحكيم، لافتا إلى أن الشراكة بين الاتحاد الجزائري وكاف كانت على جدول المحادثات بين الطرفين.

وفي موضوع آخر، أوضح موتسيبي أن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة بالجزائر مطلع العام المقبل، ستكون ناجحة بالتأكيد، كاشفا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعد بتسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذا البطولة خدمة لإفريقيا وشعوبها.

وأبدى موتسيبي إعجابه بالمنشآت الرياضية التي زارها في الجزائر.