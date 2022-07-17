الاتحاد المصري يعلن موعد وصول فيتوريا

يصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم، إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لبداية مهمته رسميًا.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة منتخب الفراعنة الأول، لأربعة أعوام مقبلة.
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وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكره المصري يوم الأحد، أنه من المنتظر أن يتم تقديم المدير الفني البرتغالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي، يقام الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
يذكر أن فيتوريا سيتولى قيادة منتخب الفراعنة، خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.
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