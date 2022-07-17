تشيلسي يفتتح جولته الأميركية بالفوز على أميركا المكسيكي

افتتح تشلسي الإنجليزي جولته الأميركية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم بالفوز على أميركا المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت، فجر الأحد، في لاس فيغاس.

كان الفريق اللندني الطرف الافضل في الشوط الاول من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي (24) والالماني كاي هافيرتز (29) وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا تصدى لها الحارس اوسكار خيمينيس (40).

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واثمرت افضلية تشلسي هدفا أول حمل توقيع الالماني تيمو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتيهأ مجددا امام الالماني فسددها داخل الشباك (55).

لكن اميركا سرعان ما ادرك التعادل عندما حاول الظهير الايمن لتشلسي ريس جيمس اعادة الكرة باتجاه حارسه ماركوس بيتينيلي فتابعت طريقها داخل الشباك هدفا عكسيا (60).

وكانت الكلمة الاخيرة لتشلسي عبر لاعب وسطه مايسون ماونت الذي اطلق كرة قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك (83).

ويلتقي تشلسي في مباراته المقبلة خلال جولته الاميركية، مع تشارلوت اف سي في ولاية نورث كارولاينا الاربعاء قبل مواجهة جاره اللندني ارسنال في اورلاندو السبت المقبل.