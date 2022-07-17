ريال مدريد عيّن رجال أمن لمنع رونالدو من الحفلات الصاخبة

اعترف البرازيلي رونالدو نازاريو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عيّن رجال أمن خصيصًا من أجل منعه من الحفلات الصاخبة خلال معسكرات إعداد الفريق قبل بداية الموسم الكروي.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات رونالدو التي قالها خلال حديثه مع خورخي فالدانو خلال برنامج الأخير "Universo Valdano" كاشفًا: بيريز قام بتعيين رجال أمن لمنعي من إقامة حفلاتي الخاصة، لكن بعضهم كانوا يشاركونني الاحتفال (ضاحكًا).

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وتابع: بعد المباريات التي نفوز بها كنت أحب الاحتفال، كنا نفوز في الكثير من المباريات لذلك مثّل هذا مشكلة بالنسبة لي، لكن هناك الكثير من الأساطير غير الحقيقية حول تلك الحفلات.

وأضاف: لكنني كنت دائمًا أشعر بالمسؤولية حتى خلال الحفلات، حرصت على ألا أؤذي جسدي.

وأتم: مدريد المدينة والفريق هما مزيج رائع لأي لاعب كرة قدم في مسيرته.

ودافع رونالدو عن ألوان ريال مدريد بين عامي 2002 و2007، شارك في 176 مباراة مسجلًا 103 هدف وقدم 34 تمريرة حاسمة لزملائه.