ريال مدريد عيّن رجال أمن لمنع رونالدو من الحفلات الصاخبة

اعترف البرازيلي رونالدو نازاريو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عيّن رجال أمن خصيصًا من أجل منعه من الحفلات الصاخبة خلال معسكرات إعداد الفريق قبل بداية الموسم الكروي.
ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات رونالدو التي قالها خلال حديثه مع خورخي فالدانو خلال برنامج الأخير "Universo Valdano" كاشفًا: بيريز قام بتعيين رجال أمن لمنعي من إقامة حفلاتي الخاصة، لكن بعضهم كانوا يشاركونني الاحتفال (ضاحكًا).
وتابع: بعد المباريات التي نفوز بها كنت أحب الاحتفال، كنا نفوز في الكثير من المباريات لذلك مثّل هذا مشكلة بالنسبة لي، لكن هناك الكثير من الأساطير غير الحقيقية حول تلك الحفلات.
وأضاف: لكنني كنت دائمًا أشعر بالمسؤولية حتى خلال الحفلات، حرصت على ألا أؤذي جسدي.
وأتم: مدريد المدينة والفريق هما مزيج رائع لأي لاعب كرة قدم في مسيرته.
ودافع رونالدو عن ألوان ريال مدريد بين عامي 2002 و2007، شارك في 176 مباراة مسجلًا 103 هدف وقدم 34 تمريرة حاسمة لزملائه.
-
إصابة الظاهرة رونالدو بفيروس كوروناأصيب النجم البرازيلي السابق رونالدو بفيروس كورونا وغاب بالتالي عن احتفالات فريق بدايته الكروية كروزيرو بذكرى العام 101 على تأسيسه، وذلك حسب ما أعلن ... رياضة
-
"الظاهرة" معجب بميسي وصلاح.. ويتجاهل كريستيانو رونالدواعتبر النجم البرازيلي رونالدو أفضل لاعب في العالم 3 مرات سابقة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب يستمتع بمشاهدته، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين منهم ... رياضة عالمية
-
مورينيو: "الظاهرة" أفضل من ميسي وكريستيانوأكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن البرازيلي رونالدو هو أفضل موهبة وإمكانيات شاهدها في عالم كرة القدم، ... رياضة عالمية