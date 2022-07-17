ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ سيبقى في قلبي إلى الأبد

ودع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي زملاءه في بايرن ميونخ الألماني بشكل مؤثر، مع حسم صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وبعد أسابيع من التكهنات بشأن بقاء ليفاندوفسكي في النادي البافاري، رغم رغبته في الرحيل، أعلن بايرن ميونخ يوم السبت أخيرا عن توصله لاتفاق شفهي مع برشلونة بشأن القيمة المالية لصفقة انتقال هدافه البولندي.

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وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور: أود أن أشكر زملائي وأعضاء الجهاز الفني وإدارة النادي وكل من ساندني دائما وسهل مهمتنا نحو الفوز بالألقاب من أجل بايرن.

وقضى ليفاندوفسكي ثمانية أعوام في بايرن ميونخ وفاز بلقب البوندسليغا في جميع هذه الأعوام، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن في 2020.

وحطم القناص البولندي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد بالبوندسليغا، وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين.

وأشار ليفاندوفسكي: فخور بما حققناه سويا، قبل كل شيء أريد أن أشكر الجماهير لأنكم أنتم من جعلتم بايرن النادي الاستثنائي الذي هو عليه الآن.

وأضاف: تشرفت بقضاء ثمانية أعوام رائعة مع هذا النادي وجماهيره وسيبقى في قلبي إلى الأبد.

وذكرت تقارير إعلامية أن ليفاندوفسكي (33 عاما) سيوقع عقدا يمتد لأربعة أعوام مع برشلونة يوم الأحد، بعد التوصل لاتفاق مع بايرن بشأن الصفقة، التي تقدر قيمتها الأولية بنحو 45 مليون يورو.