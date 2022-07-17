منتخب إيران يعيد تعيين مدربه سكوتشيتش بعد 6 أيام من إقالته

أبقى الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم الأحد الكرواتي دراغان سكوتشيتش مدربا للمنتخب الوطني، في ظل عدم تمكنه من إيجاد بديل له قبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم، وفق وسائل إعلام محلية.

وجاء في بيان للاتحاد: نظرا للنتائج المقبولة للمنتخب، قرر اتحاد كرة القدم تأكيد دعمه للجهاز الفني لتيم "ملّي".

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ويأتي الابقاء على سكوتشيتش بعد تأكيد وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في 11 يوليو، أن اللجنة الفنية للاتحاد أوصت بإقالة المدرب البالغ 53 عاما.

وأوضحت صحيفة "خبر ورزشى" الرياضية أن الاتحاد تواصل مع عدد من المدربين الإيرانيين، ومن أبرزهم النجم السابق للكرة المحلية علي دائي، لتولي الإدارة الفنية للمنتخب، الا أن جميعهم امتنعوا عن قبول ذلك حاليا.

وأسفت الصحيفة لـ"الحال الفوضوية" التي يواجهها المنتخب حاليا مع اقتراب موعد مونديال قطر 2022، معتبرة أنها غير مسبوقة منذ أعوام.

وألمحت وكالة "إرنا" بدورها الى أن قرار الابقاء على المدرب الحالي لا يعني بالضرورة أنه سيقود المنتخب في المونديال، اذ أشارت الى أن "القرار النهائي بشأن سكوتشيتش سيتخذ في أعقاب انتخابات مجلس الاتحاد المقررة خلال 44 يوما".

وكان المدرب الكرواتي عيّن في فبراير 2020 على رأس الادارة الفنية للمنتخب الإيراني الذي حقق فوزا في 18 مباراة خاضها بإشرافه.

وتولى سكوتشيتش هذه المهمة خلفا للبلجيكي مارك ويلموتس الذي ترك منصب المدير الفني لـ "تيم ملّي" في أعقاب تباينات مع الاتحاد المحلي.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية رفقة الولايات المتحدة وانجلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها عندما يخوض منتخبها النهائيات التي تستضيفها قطر بين 21 نوفمبر و18ديسمبر.