الدولي الأرجنتيني ديبالا ينضم لروما في صفقة انتقال مجاني

أعلن نادي روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا انضم لفريق العاصمة الإيطالية في عقد لثلاث سنوات في أعقاب رحيله عن يوفنتوس.

وقال ديبالا الذي انضم لروما في صفقة انتقال مجاني على تويتر: الأيام التي سبقت التوقيع على هذا العقد كانت مفعمة بالمشاعر، سأنتقل إلى فريق بارز يواصل العمل من أجل وضع أسس قوية للمستقبل. العمل تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو أمر رائع.

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وفاز اللاعب البالغ عمره 28 عاما بخمسة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا مع يوفنتوس بعد انضمامه إلى النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له قادما من باليرمو في 2015، وسجل 115 هدفا في 293 مباراة بجميع المسابقات.

وأصبح ديبالا رابع صفقة لروما في فترة الانتقالات الجارية.

واحتل روما المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب مورينيو.