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المنتخب السعودي يجتاز موريتانيا بثنائية في كأس العرب للشباب

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عبد الله رديف
احتفال عبد الله رديف بهدفه

المنتخب السعودي يجتاز موريتانيا بثنائية في كأس العرب للشباب

الرياض - د ب أ

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استهل المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم، منافسات بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، التي افتتحت يوم الأربعاء بالسعودية، بالفوز على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وحصد منتخب السعودية أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، وذلك قبل لقاء منتخبي الإمارات والأردن للشباب، التي تقام في وقت لاحق ليلة الأربعاء بنفس الجولة ولذات المجموعة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح عبدالملك العييري التسجيل للمنتخب السعودي مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة 15.

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