برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي

قرر متجر برشلونة إيقاف عمليات بيع قمصان الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي لسبب غريب.

وظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع للفريق يسأل عاملا بالمتجر عن سبب إيقاف بيع قمصان المهاجم البولندي، ليرد عليه الأخير: لا يوجد لدينا الحرف W لنتمكن من استمرار إنتاج وطباعة اسمه على القمصان.

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وتابع: ليفاندوفسكي يمتلك اثنين W في اسمه، لقد نفد منا.

وأعلن النادي الإسباني رسميا الاتفاق على ضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار)، شاملة المتغيرات، وذلك بعقد لمدة أربعة أعوام.

وسافر البولندي إلى ميامي للقاء زملائه الجدد، وذلك غداة إعلان برشلونة التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع بايرن ميونخ حول انتقال اللاعب، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قيمته 500 مليون يورو.