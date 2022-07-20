رافينيا يتوعد ريال مدريد بعد هدفه الأول مع برشلونة

تألق الوافد الجديد رافينيا ليسجل هدفا ويصنع هدفين في مشاركته الأولى مع برشلونة ليسحق العملاق الإسباني مضيفه إنتر ميامي 6-صفر ليلة الأربعاء في مباراة ودية ضمن جولة خارجية استعدادا للموسم الجديد.
ولا يزال الوافد الجديد الآخر البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينتظر المشاركة مع برشلونة بعد انتقاله من بايرن ميونيخ مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار).
وقاد المهاجم البرازيلي رافينيا البالغ عمره 25 عاما فريق المدرب تشابي هرنانديز لفوز سهل على إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم والذي يملكه الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.
وصنع رافينيا، المنتقل حديثا من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، الهدف الأول لبيير-إيمريك أوباميانغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 19، وضاعف اللاعب البرازيلي الغلة بعد ست دقائق أخرى بهدف رائع بالقدم اليسرى.
وسجل الإسباني الواعد أنسو فاتي، الذي بدأ يستعيد مستواه تدريجيا بعد غياب طويل بسبب سلسلة من الإصابات، الهدف الثالث لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة أخرى من رافينيا.
ودخل برشلونة الشوط الثاني بتشكيلة مختلفة تماما لكنه واصل الهيمنة وسجل ثلاثة أهداف أخرى عبر غابي وممفيس ديباي وعثمان ديمبلي.
وكانت هذه أول مباراة ضمن أربع مواجهات سيخوضها برشلونة في جولته الخارجية بالولايات المتحدة والتي ستتواصل بمواجهة غريمه ريال مدريد في لاس فيغاس يوم السبت.
وقال رافينيا للصحافيين: أعتقد أننا أفضل حاليا من ريال مدريد، السعادة لا تسعني بتسجيل أول أهدافي مع برشلونة وبهذه النتيجة الكبيرة في مشاركتي الأولى. أتمنى مواصلة اللعب بهذا الأداء.
وتابع: بالطبع أرغب في هز الشباك أمام ريال مدريد يوم السبت. تسجيل الأهداف يزيد ثقتك بنفسك دائما خاصة إذا تحقق ذلك أمام منافس بحجم ريال مدريد.
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