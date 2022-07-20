صلاح ينافس ثنائي السنغال على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

سينافس الدولي المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني وإدوارد مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعدما كشف الاتحاد القاري لكرة القدم (الكاف) يوم الأربعاء عن القائمة المختصرة النهائية قبل حفل توزيع جوائز الأفضل المقرر في المغرب يوم الخميس.

وفاز ماني بالجائزة في 2019، وسيكون مرشحا قويا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

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وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونخ.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في "الكاف" ومجموعة من الصحافيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الإفريقية.

وسينافس البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا والتي تضم أيضا أليو سيسي مدرب السنغال ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي، وتنحصر جائزة أفضل لاعب داخل القارة بين محمد الشناوي أليو ديانغ لاعبي الأهلي وأشرف داري مدافع الوداد السابق.

وينافس الأهلي المصري ثنائي المغرب نهضة بركان والوداد على جائزة أفضل ناد في القارة.

كما ينافس منتخب مصر منتخبي السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب وطني.