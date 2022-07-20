كأس مصر "المنسية".. الزمالك للثنائية والأهلي لإنقاذ موسمه

يلتقي غريما الكرة المصرية الأهلي حامل اللقب والزمالك في نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم من نسخة 2020-2021، الخميس، على ملعب القاهرة الدولي بحضور خمسة آلاف مشجع لكلا الفريقين.

ويخوض الزمالك حامل لقب الدوري الموسم الماضي النهائي ضمن سعيه لتحقيق ثنائية الدوري-الكأس للمرة الخامسة في تاريخه، فيما يحاول الأهلي إنقاذ موسمه، بعدما فقد لقب الدوري الذي حافظ عليه خمسة مواسم توالياً، إلى خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الوداد المغربي، وحرمانه من رقم قياسي جديد بالفوز باللقب القاري ثلاثة مواسم متتالية.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري راهناً، بفارق تسع نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

وتحمل القمة الرقم 20 بين الفريقين في نهائي المسابقة، فيما تميل الأرقام لصالح الأهلي مع 9 انتصارات مقابل 8 للزمالك. وتقاسم الفريقان اللقب مرتين، أولاهما من دون خوض المباراة، والثانية بعد التعادل مرتين في النهائي.

وانطلقت أول نسخة من الكأس، أقدم البطولات المحلية، موسم 1920-1921 وفاز بها الزمالك على حساب الاتحاد السكندري 5-صفر، فيما توج الأهلي بلقب آخر نسخة موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1.

ويحمل الاهلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز مع 37 مرة، فيما فاز الزمالك 27 مرة.

ويتطلع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي الى حصد أول القابه مع الاحمر واستعادة الثقة عقب تراجع اداء اللاعبين فنياً وبدنياً وسلسلة من النتائج السلبية في البطولة، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز 2-صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

وسعى سواريش الى تصحيح بعض الاخطاء الدفاعية خلال المران والتي كلفت الفريق هدفين في مباراة بيراميدز وخسارة ثلاث نقاط جديدة.

ويعوّل المدرب البرتغالي على عناصر الخبرة في الفريق، يتقدمهم الحارس الدولي محمد الشناوي وصانع الألعاب محمد مجدي "أفشه" والظهير التونسي علي معلول، وهداف الفريق محمد شريف، مقابل غياب عدة عناصر مؤثرة يتقدمهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني، والظهيرين محمد هاني وأكرم توفيق للإصابة.

في المقابل، يأمل مواطن سواريش، جيزوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك في حصد باكورة ألقابه في ولايته الثانية مع الزمالك، بعدما توج خلال مروره الأوّل ببطولتي الدوري وكأس مصر موسم 2014-2015.

وطالب فيريرا من لاعبيه إغلاق صفحة بطولة الدوري بشكل موقت، والتركيز على النهائي مؤكداً لهم أن أمامهم "90 دقيقة حاسمة الخميس، لا بد فيها من القتال داخل أرضية الملعب من أجل حصد اللقب".

وأكد البرتغالي للاعبيه أنه على ثقة كاملة في قدرتهم على تقديم الأفضل وتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب.

ويعتمد فيريرا على حارسه العائد بقوة محمد عواد، في غياب محمد أبو جبل الموقوف من قبل ادارة النادي لرفضه تجديد عقده المنتهي نهاية الموسم الحالي، والمدافع الدولي محمود حمدي "الونش" والمغربي أشرف بن شرقي، وصانع اللعب احمد سيد "زيزو" والقائد المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويستمرّ غياب لاعب الوسط طارق حامد للإيقاف أيضاً من قبل الادارة، للمماطلة في تجديد عقده المنتهي نهاية الموسم الحالي وادعاء الاصابة على حد وصفهم.

وهي المواجهة الأولى بين فيريرا وسواريش في الملاعب المصرية، بينما التقى الثنائي في مباراتين سابقتين في الدوري البرتغالي حيث تتعادل الكفة بينهما 1-1.

واعلنت لجنة الحكام ان البولندي شيمون مارتشينياك سيدير اللقاء.