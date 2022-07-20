ليفاندوفسكي "متعطش" للنجاح بألوان برشلونة

شدد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يوم الأربعاء، خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف برشلونة الإسباني، على أنه ما زال "متعطشاً" لتحقيق النجاح ومواصلة تسجيل الأهداف بألوان النادي الكاتالوني.

وقدم برشلونة اللاعب الذي كلفه قرابة 50 مليون يورو لضمه قبل أيام معدودة من بايرن ميونخ الألماني، خلال جولته الاستعدادية في الولايات المتحدة التي استهل مبارياتها الأربع بالفوز الثلاثاء على إنتر ميامي بسداسية نظيفة.

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وتواجد رئيس برشلونة جوان لابورتا بجانب البولندي البالغ 33 عاماً لدى تقديمه رسمياً كلاعب في الفريق الكاتالوني.

وقال ليفاندوفسكي الذي سجل 344 هدفاً في 375 مباراة خاضها بقميص بايرن، إنه "متعطش دائماً للنجاح والتمتع بذهنية الفوز. إنه تحد جديد بالنسبة لي، ولقد اكتشفت منذ الآن بأن هذا الفريق يتمتع بإمكانيات هائلة".

وقد تكون بداية ليفاندوفسكي بقميص برشلونة نارية من خلال المشاركة الأحد في لاس فيغاس ضد الغريم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي.

ورأى مهاجم بوروسيا دورتموند السابق أن برشلونة "يتمتع بالكثير من المؤهلات وأريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل النادي. أنا جاهز".

ورغم الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها النادي والديون المتراكمة المقدرة بقرابة مليار يورو، بات ليفاندوفسكي رابع لاعب يتعاقد معه برشلونة هذا الصيف بعد لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من دون مقابل نتيجة انتهاء عقديهما مع ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي توالياً، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وعلق لابورتا على هذه التعاقدات بالقول "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الهيكلة. لقد بذلنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك"، متوجهاً الى ليفاندوفسكي بالقول "الآمال المعقودة عليك كبيرة. أنت نجم كروي".