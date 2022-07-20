ماتيو أليماني.. "قاتل" أعاد الحياة إلى برشلونة

منح التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا ومن قبلهما المدافع كريستينسن ولاعب الوسط كيسي بالإضافة إلى تجديد تعاقد ديمبيلي، وسط حديث عن صفقة دفاعية أخرى، الأمل لجماهير برشلونة في موسم مقبل قد يمحي آثار خيبات المواسم التي سبقته، لكن ما تراه الآن من نشاط في سوق انتقالات الفريق وحسن إدارة الأزمة الاقتصادية الطاحنة بدأ كبصيص خافت في 26 مارس 2021 منذ تعاقد جوان لابورتا رئيس النادي مع الشخص الذي تحمّل العبء الأكبر على كاهله محاولًا إعادة الحياة لفريق أرهقته الإدارات السابقة.. ماتيو أليماني فونت.

أليماني هو محامٍ إسباني شغل العديد من المناصب الإدارية حتى انتهى به الحال مديرًا رياضيًا لكرة القدم في برشلونة، وبدأت مهمته مع عودة صديقه لابورتا إلى مقعد الرئاسة في ولاية ثانية.

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البداية في مايوركا

بدأ أليماني مسيرته في المجال الرياضي مبكرًا في مدينة مايوركا التي أبصر النور بها، كنائب لرئيس النادي عام 1990 وتدرج في المناصب حتى وصل لكرسي الرئيس عام 2000.

أمضى خمسة أعوام في رئاسة نادي مدينته، تأهل خلالها مايوركا إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002، وكان ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إلتشي شاهدًا على فوزه باللقب الوحيد في تاريخ النادي، كأس ملك إسبانيا عام 2003 على حساب ريكرياتيفو. وبعدها بسنتين تقدم باستقالته بعد موسم كارثي نجا منه فريقه بأعجوبة من الهبوط للدرجة الثانية بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولعل إحدى العلامات البارزة في إرث أليماني هناك كان التعاقد مع الكاميروني صامويل إيتو وإعادة إحياء مسيرته مقابل ما يقارب 7 ملايين يورو قبل أن يبيعه إلى برشلونة عام 2004 بـ 24 مليون يورو، وكانت تلك الصفقة سببًا في بداية علاقته مع لابورتا رئيس برشلونة.



عاد مرة أخرى إلى مايوركا عام 2009 منقذًا ناديه من أزمة اقتصادية كبيرة، لكن شبح الإفلاس في النهاية كان أقوى منه ليقرر بيع أسهمه في النادي وتكريس جلّ وقته لمهنة المحاماة.

رفض ريال مدريد



بعد فوز فلورنتينو بيريز برئاسة ريال مدريد عام 2000، عرض على أليماني تولي منصب المدير العام بالنادي لكن الأخير رفضه مفضلًا البقاء في مايوركا الذي تولى رئاسته لاحقًا.

وتحدث ألماني عن قراره قائلًا: لقد كان اختيارًا صعبًا للغاية، أدركت أنه محفوف بالمخاطر، لكن بعد جلسة جمعتني مع رئيس مايوركا حينها فضلت البقاء في فريقي، أنا ممتن لبيريز دائمًا لكن اخترت ما أملى عليّ واجبي وقلبي.

إعادة فالنسيا إلى القمة



في مارس 2017، أبرم بيتر ليم مالك نادي فالنسيا صفقتين أثرا بعد ذلك على مسيرة الخفافيش، المدير الفني مارسيلينو والمدير الرياضي ماتيو أليماني.



فاز الرجلان سويًا بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة عام 2019، وأثبتت رهانات أليماني في سوق الانتقالات نجاحها ضمن صفوف الفريق مثل كوكلين من أرسنال وغونزالو غيديس من باريس سان جيرمان بالإضافة إلى كوندوغبيا من إنتر ميلان وكيفين غاميرو من أتليتكو مدريد وتشيرشيف لاعب ريال مدريد الأسبق من فياريال.

غادر أسوار ملعب "الميستايا" في نوفمبر 2019 بعد رحيل مارسيلينو بشهرين بسبب خلافات مع المالك السنغافوري للفريق، لم يشعر بالثقة اللازمة لاستكمال مهمته وأن عوائق وضعت عمدًا أمامه في التعاقد مع اللاعبين الذين اتفق مع المدرب الراحل على جلبهم.

حملة رئاسية فاشلة



لطالما كان أليماني من أعلى الأصوات المعارضة لسياسيات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ما جعله يقدم أوراق ترشحه لكرسي الرئيس عام 2007، لكن حملته لم تكلل بالنجاح وانسحب من السباق بسبب صعوبة هزيمة الرئيس حينها أنخيل ماريا فيلار.



"قاتل.. الرقم واحد في مجال الرياضة"



نقلت صحيفة "ماركا" تصريحات أحد الوكلاء المقربين من أليماني والذي كان يعاني دائمًا أثناء التفاوض معه، قال فيها: إنه قاتل، الرقم واحد، العديد يقومون بهز الشجرة حتى تسقط التفاحة التي يريدونها، هذه ليست طبيعته، يذهب مباشرة من أجل تفاحته.

"الشخص الأذكى في كرة القدم الأوروبية"

خلال حديثه مع وكالة الأنباء الإسبانية بعد تعيينه رئيسًا لنادي أولمبيك مارسيليا، قال بابلو لونغوريا عن صديقه المقرب ماتيو أليماني: برشلونة بين يدين أمينتين، ماتيو عبقري، إنه الشخص الأذكى في كرة القدم الأوروبية، النادي الذي يعمل به أليماني ويعطيه حرية التصرف والقرار، سيصل إلى القمة سريعًا.

وتابع: يهتم بالتفاصيل الصغيرة، ويعرف كيف يتأقلم ويتكيف مع ظروف ناديه، والاتجاه الذي تسلكه كرة القدم الحديثة.

احتراف كرة الصالات



خاض أليماني تجربتين كرويتين كلاعب كرة قدم محترف قبل أن يقتحم المجال الإداري، الأولى كانت مع إحدى فرق الدرجة الثالثة في مايوركا لكنه لم يستمر طويلًا، بعدها احترف كرة الصالات في فريق المدينة وقال عنه زملاؤه أنه كان "أفضل من يغلق المساحات في الجزيرة".

إعادة الحياة إلى برشلونة

صب أليماني تركيزه في بداية مهمته مع برشلونة على الصفقات المجانية، ونجح في التعاقد مع ديباي وإريك غارسيا وسيرجيو أغويرو بالإضافة إلى لوك دي يونغ على سبيل الإعارة، منهيًا عقد الهولندي رونالد كومان بعد قيادته المتواضعة للفريق، ليحلّ محلّه أحد قادة النادي التاريخيين تشافي هيرنانديز.

وفي الشتاء انضم فيران توريس وعاد داني ألفيش، حصل على توقيع أوباميانغ في صفقة مجانية واستعار آداما تراوري من وولفرهامبتون.

تخلّص من رواتب غريزمان وكوتينيو الضخمة، إذ أعار الأول لأتليتكو مدريد مع تحمل فريق العاصمة الإسبانية لراتبه، والثاني لأستون فيلا قبل أن يبيعه نهائيًا، وعمل على تخفيض رواتب نجوم الفريق.

قام بتفعيل بند الشراء في عقد إيمرسون رويال من ريال بيتيس مقابل 14 مليون يورو، وباعه لتوتنهام بـ25 مليونًا، وانتعشت خزينة النادي بـ 23 مليون يورو جرّاء انتقال فيربو إلى ليدز وتوديبو إلى نيس.

جدد عقود ديمبيلي وأراوخو والجوهرتين بيدري وفاتي، وتعاقد مع كريستيسن وكيسي وليفاندوفسكي ورافينيا ولا يزال لسوق الانتقالات في النادي الكتالوني بقيّة مع تقارير صحافية تشير إلى اقتراب الإعلان عن ضم أزبيليكويتا وكوندي.