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منتخب المغرب يواجه باراغواي استعدادا لكأس العالم

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منتخب المغرب تأهل لكأس العالم للمرة السادسة

منتخب المغرب يواجه باراغواي استعدادا لكأس العالم

الرباط - رويترز

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سيخوض منتخب المغرب مباراة دولية ودية منتخب باراغواي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كاس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

واعلن اتحاد باراغواي يوم الأربعاء انه تم رسميا الاتفاق على مواجهة منتخب المغرب وديا بمدينة إشبيلية بإسبانيا يوم 27 سبتمبر المقبل.

وقرر منتخب المغرب استغلال مواعيد شهر سبتمر الدولية لإقامة مباراتين وديتين في ظل الغاء مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا بعد استبعاد منتخب زيمبابوي للايقاف الدولي.

وسيلعب منتخب المغرب الذي يشارك للمرة السادسة في نهائيات كأس العالم والثانية على التوالي ضمن المجموعة السادسة الى جانب كرواتيا و بلجيكا و كندا.

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