مهاجم يترك ناديه في إنجلترا لينضم لبرنامج مواعدة

اعتادت أندية كرة القدم على مواجهة مشكلات خلال استعداداتها للموسم الجديد عندما ينتقل اللاعبون بين الفرق خلال سوق الانتقالات، ولكن يتعين على فريق هاليفاكس تاون المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم من التعامل مع رحيل غير معتاد، حيث سيغادر أحد مهاجميه للانضمام لفريق برنامج "لوف ايلاند" للمواعدة عبر تلفزيون الواقع.

وسيتوجه جيمي ألين، الذي يلعب دوليا مع جزيرة مونتسرات وهي ضمن الأراضي البريطانية فيما وراء البحار، إلى إسبانيا للانضمام إلى فريق البرنامج البريطاني في الأيام الأخيرة من أحدث سلسلة له.

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وتم الإعلان اليوم الأربعاء عن أن ألين، الذي وقع مؤخرا على تمديد عقده مع النادي المنافس بدوري الدرجة الخامسة، كواحد من أربع "مفاجأت" جديدة تنضم إلى البرنامج. ومع ذلك، بدا ناديه أقل حماسة للموقف.

وقال النادي الذي يتخذ من يوركشاير مقرا له في بيان على تويتر "ستتم مراجعة الأمر عند عودته".