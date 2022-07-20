ميسي يسجل في فوز باريس سان جيرمان الودي

استهل باريس سان جيرمان الفرنسي جولته اليابانية بالفوز على كاواساكي فرونتالي المحلي 2-1،في مباراة ودية على الملعب الوطني في طوكيو، الأربعاء، أمام 65 ألف متفرج.

وخاض نجوم فريق العاصمة الفرنسية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي المباراة أساسيين.

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سيطر سان جيرمان على مجريات اللعب لكن الفرصة الاولى سنحت لكاواساكي عندما انفرد المهاجم البرازيلي مارسينيو بمرمى الفريق الفرنسي، لكنه سدّد خارج الخشبات الثلاث.

ثم تدخل حارس كاواساكي الكوري الجنوبي جونغ سونغ-ريونغ للتصدي لكرة مبابي.

وافتتح ميسي التسجيل بعد مرور 32 دقيقة اثر تسديدة من داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني لم يشارك مبابي ونيمار وزج المدرب الجديد كريستوف غالتييه بالعديد من الاحتياطيين قبل ان يخرج ميسي بدوره في الدقيقة 62.

اضاف ارنو كاليمويندو الهدف الثاني (58)، قبل ان يرد كاواساكي بهدف سجله كازويا يامامورا (84).

ويخوض سان جيرمان مباراتين اخريين في جولته اليابانية ضد اوراوا ريدز في سايتاما السبت المقبل، وضد غامبا اوساكا في اوساكا الاثنين المقبل.