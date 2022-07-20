ناغلسمان عن برشلونة: مفلسون ويشترون اللاعبين.. هذا جنون

وصف مدرب بايرن ميونخ الألماني جوليان ناغلسمان ما يقوم به برشلونة الإسباني من تعاقدات في فترة الانتقالات الحالية بالـ"جنون"، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي يمر بها والتي لم تحل دون حصوله على البولندي روبرت ليفاندوفسكي من النادي البافاري بالذات.

وعانى برشلونة مالياً في العامين الأخيرين ما أجبره على التفريط بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن ذلك لم يمنعه من خطف ليفاندوفسكي من بايرن في صفقة بلغت 45 مليون يورو.

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كما تعاقد النادي الكاتالوني هذا الصيف مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي في صفقة قدرت بـ55 مليون يورو، فيما ضم كلاً من المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه من دون مقابل، بعد انتهاء عقديهما مع تشلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي توالياً.

وما زالت إدارة الرئيس جوان لابورتا تعمل على محاولة إبرام المزيد من التعاقدات مثل المدافعين الإسبانيين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو من تشلسي أيضاً.

واستغرب ناغلسمان يوم الأربعاء من واشنطن حيث يقوم فريقه بجولة استعدادية في الولايات المتحدة، نشاط برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية، قائلاً "لقد اشتروا الكثير من اللاعبين، لا أعرف كيف".

وتابع: إنه النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال لكن يمكنه شراء أي لاعب، إنه جنونٌ بالنسبة لي. إنهم يجدون حلولاً. لا أعرف كيف، لكن نعم، لديهم فريق أفضل من الموسم الماضي.

وحاول بايرن التمسك بخدمات ليفاندوفسكي والإبقاء عليه أقله حتى نهاية عقده في صيف 2023، لكن البولندي بدا عازماً على الرحيل وهو أكد ذلك منذ مايو حين قال "من المؤكد أن قصتي مع بايرن قد انتهت".

وغادر ابن الـ33 عاماً النادي البافاري بعدما فرض نفسه أحد أفضل الهدافين في تاريخه بتسجيله 344 هدفاً ضمن جميع المسابقات خلال المواسم الثمانية التي أمضاها في صفوفه.

ووصل ليفاندوفسكي الى 40 هدفاً أو أكثر لسبعة مواسم متتالية، لكن رحيله مقابل 45 مليون يورو "كان صفقة جيدة لبايرن" وفق ما رأى ناغلسمان، مضيفاً: إنه أمر صعب. سجل الكثير من الأهداف وكان أحد النجوم الكبار في بايرن.

وأردف: لكنه كان سيغادر على أي حال، إذا لم يكن ذلك هذا الموسم، لحصل الأمر الموسم المقبل. كنا سنواجه بالتالي هذا التحدي (الرحيل ومحاولة سد الفراغ) بعد عام، ولهذا السبب لم تكن بالصفقة السيئة بالنسبة لبايرن.

واستبق بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية رحيل ليفاندوفسكي بضم السنغالي ساديو مانيه من ليفربول الإنجليزي، فيما عزز دفاعه بالحصول على قلب الدفاع الهولندي ماتَيس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو.

كما ضم لاعب الوسط الشاب الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الأيمن الدولي المغربي نصير مزراوي من أياكس أمستردام.

وناغلسمان ليس أول مسؤول من بايرن يستغرب طريقة عمل برشلونة في سوق الانتقالات رغم الأزمة المالية الخانقة، إذ سبقه الى ذلك الرئيس السابق للنادي البافاري أولي هونيس حين قال في يونيو عندما كان عملاق كاتالونيا مهتماً بليفاندوفسكي "من الواضح أنهم فنانون ماليون، إذ وعلى الرغم من وجود الكثير من الديون، يجدون دائماً مصرفاً يمنحهم المال لتقديم مثل هذه العروض".

وفي مارس 2021، أفاد برشلونة أنه يعاني من ديون ضخمة ومشاكل مالية وفاتورة رواتب كبيرة.

ومنذ حينها، قام النادي بتوزيع الديون، وحصل على قرض جديد من مصرف غولدمان ساكس ووقع صفقات رعاية بالملايين، لاسيما مع شركة "سبوتيفاي" العملاقة لبث الموسيقى.