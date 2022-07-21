أرتيتا: زينتشنكو لاعب استثنائي

أشاد ماكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية بقدرات اللاعب الأوكراني الدولي أولكسندر زينتشنكو قبل انضمامه إلى النادي اللندني قادما من مانشستر سيتي بطل إنجلترا مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 32 مليون جنيه إسترليني (38.35 مليون دولار).



وفي وقت سباق من الأسبوع الحالي قالت "سكاي سبورتس" إن أرسنال سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني فضلا عن مليوني جنيه إسترليني إضافية مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 25 عاما والذي سيصبح خامس صفقة لأرسنال قبل انطلاق الموسم الجديد.



وسبق لزينتشنكو العمل مع أرتيتا عندما كان مدربا مساعدا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي ما بين 2016 و2019.



وقال أرتيتا للصحفيين بعد فوز فريقه 3-1 في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل على أورلاندو سيتي الأمريكي: تتبقى بعض الإجراءات الشكلية لإتمام الصفقة لكننا سعداء فعلا بالتعاقد معه، أنا أعرف اللاعب جيدا جدا وهو لاعب استثنائي.



وبدأ زينتشنكو مسيرته كلاعب وسط لكن غالبا ما اعتمد غوارديولا مدرب سيتي عليه في مركز الظهير الأيسر ومن ثم أشاد أرتيتا بتعدد قدراته.



وهذا هو ثالث فوز لأرسنال خلال الاستعداد للموسم المقبل وتحقق بفضل أهداف من إيدي نكيتياه وغابرييل مارتنيلي وريس نيلسون بينما أحرز هدف الفريق الأمريكي لاعبه فاكوندو توريس.



وفي مباراة ودية أخرى بالولايات المتحدة سيلتقي أرسنال مع مواطنه تشيلسي قبل أن يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة إشبيلية الإسباني في لندن في 30 يوليو الجاري.



وسيبدأ أرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس مسيرته في الدوري الممتاز في الخامس من الشهر المقبل بقمة لندنية على ملعب كريستال بالاس.

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