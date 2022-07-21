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اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب "كورونا"

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الصين
لقطة من نهائي بطولة الأساتذة في الصين

اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب "كورونا"

بكين - رويترز

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أكد اتحاد محترفي التنس يوم الخميس أنه قرر إلغاء بطولة شنغهاي للأساتذة وثلاث بطولات أخرى للرجال كانت مقررة في الصين هذا العام بسبب قيود كورونا المطبقة في البلاد.

وضمن إجراءات صحية صارمة استضافت الصين دورة الألعاب الشتوية في فبراير الماضي لكن معظم الأحداث الرياضية الدولية الأخرى التي كانت مقررة في البلاد هذا العام إما ألغيت أو تأجلت.

وقال اتحاد محترفي التنس في بيان: هذا يعني ثالث إلغاء لبطولات المحترفين في الصين والتي كانت في العادة تقام خلال سبتمبر وأكتوبر والتي أقيمت لأخر مرة في2019 قبل تفشي الجائحة.

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