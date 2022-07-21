الإفراج عن لاعب شتوتغارت المتهم بجريمة جنسية

أعلن نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم ومحكمة محلية ، يوم الخميس، أن أتاكان كارازور، لاعب وسط الفريق، تم الإفراج عنه بكفالة بعد أن قضى ستة أسابيع في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وحددت المحكمة الكفالة بـ50 ألف يورو (51 ألف دولار) وسمحت له بالرحيل عن إسبانيا ولكن يجب عليه أن يكون متاحا للسلطات وأن يقدم تقارير عن أماكن تواجده بشكل منتظم.

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ويجب أيضا على كارازور، الذي يخضع للتحقيق بشأن مزاعم ارتكابه جريمة اعتداء جنسي، عدم الاقتراب أو التواصل مع الضحية المزعومة.

وذكر شتوتغارت في منتصف يونيو الماضي أن كارازور ألقي القبض عليه في إيبيزا بدون إبداء أي أسباب وطالب اللاعب ببراءته.

وذكرت الشرطة أن الألمانيين اللذين لم يتم الإعلان عن اسميهما ألقي القبض عليهما بعدما اتهما باغتصاب فتاة إسبانية .

وقال متحدث رسمي باسم النادي إنهم لم يتواصلوا مع كارازور حتى الآن، ولكنهم سيفعلون ذلك قريبا ومناقشة خطوات إضافية مع محاميي اللاعب.

كان كارازور لاعبا أساسيا مع الفريق في الموسم الماضي ولكن بسبب احتجازه غاب عن فترة الإعداد الكلية للموسم الجديد من الدوري الألماني الذي سيبدأ بعد أسبوعين.