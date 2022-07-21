دي بروين يقود سيتي للفوز على أميركا دي مكسيكو بغياب هالاند

قاد لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم، للفوز على أميركا دي مكسيكو المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة هيوستن الأميركية، وغاب عنها الوافد الجديد إلى "سيتيزنز" المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

افتتح البلجيكي التسجيل بعد 30 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس غييرمو أوتشوا عن صدها.

مادة اعلانية

وعادل هنري مارتن للفريق المكسيكي بعدما استفاد من كرة في العمق وقاوم عودة المدافع الهولندي ناثان أكي (43)، قبل أن يسجل دي بروين الهدف الشخصي الثاني له والفوز لفريقه بتمريرة من الجزائري رياض محرز (45+1).

وقرر الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل انجلترا ابقاء هالاند على مقاعد البدلاء في اولى مباريات فريقه خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المرجح أن يخوض هالاند الذي احتفل ببلوغه 22 عاماً الخميس والمنتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الألماني، مباراته الاولى بقميص فريقه الجديد في اللقاء الثاني التحضيري أمام بايرن ميونيخ الالماني في غرين باي.

ودفع غوارديولا بالمهاجم الجديد الأرجنتيني جوليان ألفاريز أساسياً، قبل أن يستبدل لاعب ريفربلايت السابق في الدقيقة 70.

وشهد اللقاء شجاراً بين لاعب خط الوسط الدولي جاك غريليش الذي طالب بركلة جزاء عقب تدخل خشن من الحارس أوتشوا، قبل أن يتم استبدال الاخير، فيما نال الانجليزي حصته من صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة.