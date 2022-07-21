دي بروين يقود سيتي للفوز على أميركا دي مكسيكو بغياب هالاند

قاد لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم، للفوز على أميركا دي مكسيكو المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة هيوستن الأميركية، وغاب عنها الوافد الجديد إلى "سيتيزنز" المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.
افتتح البلجيكي التسجيل بعد 30 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس غييرمو أوتشوا عن صدها.
وعادل هنري مارتن للفريق المكسيكي بعدما استفاد من كرة في العمق وقاوم عودة المدافع الهولندي ناثان أكي (43)، قبل أن يسجل دي بروين الهدف الشخصي الثاني له والفوز لفريقه بتمريرة من الجزائري رياض محرز (45+1).
وقرر الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل انجلترا ابقاء هالاند على مقاعد البدلاء في اولى مباريات فريقه خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد.
ومن المرجح أن يخوض هالاند الذي احتفل ببلوغه 22 عاماً الخميس والمنتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الألماني، مباراته الاولى بقميص فريقه الجديد في اللقاء الثاني التحضيري أمام بايرن ميونيخ الالماني في غرين باي.
ودفع غوارديولا بالمهاجم الجديد الأرجنتيني جوليان ألفاريز أساسياً، قبل أن يستبدل لاعب ريفربلايت السابق في الدقيقة 70.
وشهد اللقاء شجاراً بين لاعب خط الوسط الدولي جاك غريليش الذي طالب بركلة جزاء عقب تدخل خشن من الحارس أوتشوا، قبل أن يتم استبدال الاخير، فيما نال الانجليزي حصته من صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة.
-
ستيرلنغ يودع مانشستر سيتي برسالة عاطفيةأكد رحيم ستيرلنغ مهاجم إنجلترا رحيله عن مانشستر سيتي في رسالة مفعمة بالعواطف إلى جماهير النادي يوم الأربعاء وسط توقعات بانتقاله إلى المنافس المحلي ... رياضة عالمية
-
مانشستر سيتي يبعد محرز عن 3 أنديةيتجه المهاجم الدولي الجزائري، رياض محرز، نحو تجديد عقده مع فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أفادت الاثنين صحيفة ... رياضة عالمية
-
الدولي الإنجليزي فيليبس ينضم إلى مانشستر سيتيأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين، إتمام تعاقده مع الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس لاعب خط وسط ليدز يونايتد بعقد لمدة 6 ... رياضة عالمية