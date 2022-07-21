ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحث عن نادٍ آخر غير مانشستر يونايتد، ليواصل أرقامه الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى رونالدو لزيادة رصيده من الأهداف في البطولة (15 هدفًا أكثر من ميسي) وعدد مبارياته في البطولة القارية (6 مباريات أكثر من كاسياس، 27 مباراة أكثر من ميسي).

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وعلمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لا صحة لشائعات الاجتماع الذي تناقلته الصحف بين اللاعب البرتغالي وفلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية، وأن النادي لا ينوي تغيير خطة سوق الانتقالات الخاصة به، إدارة النادي الإسباني ستنتظر لتحدد قائمة الراحلين عن الفريق ثم تلقي نظرة أخيرة على اللاعبين المتاحين في السوق، وليس من ضمنهم رونالدو.

وأوضح سابقًا تن هاغ مدرب رونالدو الحالي الذي يبدأ مهماته مع يونايتد الموسم المقبل: لقد تحدثت مع كريستيانو، هو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه.

وبحسب إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية فإن كرستيانو رونالدو لن يلعب لمانشستر يونايتد مجدداً وقد هيأ نفسه ذهنيا بمغادرة الفريق الأحمر كما كشف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان أحد أصدقاء رونالدو الذي تحدث له ويعتقد أنه سينتقل إلى فريق "مفاجئ".