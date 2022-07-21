فيرنانديز: لم نكن نعلم معنى الالتزام قبل تن هاغ

رحب برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالانضباط الذي يفرضه المدرب الجديد إريك تن هاغ في النادي قائلا إن الفريق افتقد هذا الانضباط والالتزام قبل وصول المدرب الهولندي.



وعين تن هاغ مدربا ليونايتد خلفا للمدرب المؤقت رالف رانغنيك في أبريل الماضي ويقول فرنانديز إن تن هاغ يحرص على إلزام لاعبيه بالانضباط والدقة في المواعيد من البداية.



وقال فرنانديز للصحفيين يوم الاربعاء: افتقدنا هذا خلال مدة والانضباط مهم، الانضباط لا يتعلق فقط بالأسلوب الذي تؤدي به بل بمركزك في الملعب وما يتعين عليك القيام به. ويمتد الانضباط إلى خارج الملعب أيضا.



وأضاف اللاعب البرتغالي الدولي قوله: لا تتأخر على الاجتماعات ولا تتأخر على الوجبات. هذا مهم فعليا لأن الجميع ملتزم بالموعد ثم يأتي شخص ما متأخرا. لابد من معاقبته على ذلك.



وأكمل: من الجيد أنه يفعل ذلك (يعاقب من يتأخر بغرامة) وهو أمر رائع لأنني أحب الالتزام بالمواعيد. لذا فلا مشكلة في ذلك بالنسبة لي.



وعن مواطنه وزميله في الفريق كريستيانو رونالدو قال فرنانديز إنه لا يعرف أي تفاصيل عن مستقبل النجم البرتغالي المخضرم.



وأردف قائلا: لا أعرف ما الذي قاله كريستيانو للنادي وللمدرب ولكن لابد لنا من احترام المساحة الخاصة به.



وقالت تقارير إن رونالدو (37 عاما) أبلغ النادي أنه يرغب في الرحيل من أجل المنافسة في دوري أبطال أوروبا ولم ينضم للفريق في رحلته استعدادا للموسم المقبل والتي تبدأ في تايلاند قائلا إن سبب تخلفه يرجع لأسباب عائلية.



وسيستهل يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس المقبل.





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