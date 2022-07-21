قائد بايرن ميونخ يُغضب سائق "تاكسي": لقد سخر مني

أغضب مانويل نوير قائد بايرن ميونخ الألماني، سائق "تاكسي" بعدما قاد أكثر من 120 كلم ليعيد لحارس المرمى محفظته الضائعة، لكن السائق لم يعجبه رد فعل نوير في النهاية.

وأوصل سائق التاكسي نوير من مركز التدريب إلى أحد المجمعات السكنية لكن بعد ذلك اكتشف في سيارته وجود محفظة تحتوي على 800 يورو وعددا من البطاقات البنكية.

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وقرر السائق القيادة 120 كلم لإعادة المحفظة لنوير، ما كان سيكلف أي راكب ما يقارب الـ500 يورو، لكن الصدمة كانت أن اللاعب لم يعطه أموالًا للتعبير عن امتنانه بل اكتفى بمنحه قميص بايرن ميونخ.

ويحق لأي شخص يعيد مبلغا يفوق الـ500 يورو الحصول على رسوم تبلغ 5% منه بموجب القانون الألماني، وهو ما حصل عليه سائق التاكسي المحبط فقط.

وقال سائق الأجرة لـ"سكاي سبورتس": كان اسم نوير وعنوانه على بطاقة هويته. وجدت الكثير من النقود وبطاقة ائتمان ورخصة قيادة تخصه في السيارة. بعد حوالي 10 أيام من إرجاع المحفظة، وصل صندوق إلى منزلي.

وتابع: لم يكن هناك سوى قميص في الصندوق، لم يرسل حتى رسالة شكر. رسوم مكتشف المبلغ هذه مجرد استهزاء! لدي أربعة أطفال، لقد سخر مني. لا يمكنني فعل أي شيء بالقميص، إنها خيبة أمل كبيرة.