ماني ودي ليخت يسجلان في أول ظهور مع بايرن ميونخ

في أول ظهور لهما مع فريقهما الجديد ضمن الاستعداد للموسم الجديد، هز لاعبا بايرن ميونخ الجديدان ساديو ماني وماتياس دي ليخت الشباك عندما فاز بطل دوري ألمانيا الأول لكرة القدم على دي.سي يونايتد الأميركي 6-2 في مباراة ودية هي الأولى للعملاق البافاري في رحلته الأميركية الحالية الليلة الماضية.

وافتتح السنغالي الدولي ماني الذي انضم لبايرن قادما من ليفربول الإنجليزي الشهر الماضي، التهديف لفريقه الجديد من ركلة جزاء بينما أحرز دي ليخت القادم من يوفنتوس الإيطالي هدف بايرن الرابع من كرة مباشرة بعد ركلة ركنية.

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ويقود نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق واين روني الجهاز الفني لدي.سي يونايتد.

وأضاف سيرج غنابري وتوماس مولر ومارسيل سبيتسر وجوشوا زيركزي بقية أهداف الفريق الألماني بينما أحرز سكيدجي سيمونسن وثيودور كو-دي بيترو هدفي الفريق الأميركي.

وسيلتقي بايرن في مباراة ودية أخرى مع مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى بلاده لمواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في مباراة كأس السوبر الألمانية في 30 يوليو تموز الجاري.