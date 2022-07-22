أرسنال يتعاقد مع الظهير الدولي زينتشينكو

تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشينكو من مواطنه مانشستر سيتي يوم الجمعة في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار).

ووافق زينتشينكو على "عقد طويل الأمد" مع "المدفعجية" حيث سيجتمع مرة أخرى مع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الذي عمل مع الظهير الأيسر خلال الفترة التي قضاها كمساعد لمدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا.

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وقال أرتيتا عقب انضمام اللاعب الأوكراني إلى صفوف فريقه: نحن سعداء للغاية بانضمام أليكس إلينا. إنه لاعب أعرفه جيدًا وشخصيًا وقد استمريت في متابعته بعد الفترة التي قضيتها في مانشستر سيتي.

وأضاف: أليكس لاعب ذو جودة عالية وسيمنحنا الخيارات والتنوع. لا يتعلق الأمر فقط بالمراكز التي يمكنه اللعب بها ولكن أيضًا، التنوع الذي يمنحنا إياه في الهجوم والدفاع.

وإلى جانب ضمه زينتشينكو، عزز أرسنال صفوفه أيضاً بمهاجم سيتي البرازيلي غابريال جيسوس وبلاعب الوسط الهجومي البرتغالي فابيو فييرا من بنفيكا، الظهير البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو، وحارس المرمى الأميركي مات تورنر من نيو إينغلند، فيما عاد إليه قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا والظهير الإسباني هكتور بيليرين بعد انتهاء فترة اعارتهما لمرسيليا وريال بيتيس توالياً.

وصل زينتشينكو الى "ستاد الاتحاد" عام 2016 قادماً من أف سي أوفا الروسي، وساهم في قيادة الفريق الى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، إضافة الى الفوز بالكأس الإنجليزية مرة واحدة وكأس الرابطة أربع مرات ووصوله مع الـ"سيتيزينز" الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، وسيشارك بالتالي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.