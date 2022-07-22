أندية الهلال والشباب والاتفاق تتصدر التصنيف الإداري

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الجمعة عن التصنيف الإداري للأندية الرياضية لموسم 2022-2023، والذي يعتمد على نتائج مبادرة الحوكمة بالموسم الماضي.

وتم تصنيف الأندية إلى 6 فئات بناء على نتائج المبادرة، وتضم الفئة "أ" أندية الشباب والهلال والاتفاق والتي ستحصل على مبلغ 28 مليون ريال في حال تحقيقها للمعايير المطلوبة بالموسم المقبل، أما أندية الفئة "ب" والتي جاء فيها كل من النصر والفتح والتعاون والحزم والفيحاء والفيصلي ستحصل على 23 مليون ريال.

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ووقعت أندية الباطن والطائي واتحاد جدة والرائد وضمك وأبها وأهلي جدة والقادسية والخليج والعدالة والوحدة والرياض في الفئة "ج" والتي ستحصل على 20 مليون ريال، وستحصل أندية الفئة "د" على مبلغ 2.5 مليون ريال، وأندية الفئة "ه" على مليون ريال، بينما لم تتمكن الأندية المتبقية والبالغ عددها 109 أندية من استيفاء الشروط المطلوبة للانضمام للمبادرة.