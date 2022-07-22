اجتماع طارئ بين بيكيه وشاكيرا

تواجه عملية الانفصال بين الإسباني بيكيه قائد برشلونة وشريكته السابقة الكولومبية شاكيرا صعوبات بسبب خلافهما على حضانة طفليهما ميلان وساشا.
وترغب الكولومبية في العيش رفقة طفليهما بشكل دائم في مدينة ميامي الأميركية، بينما لا يريد بيكيه إبعادهما عن موطنهما إسبانيا.
ومن المقرر أن يلتقي الثنائي بعدما سافرت شاكيرا رفقة الطفلين إلى مدينة كاليفورنيا الأميركية لقضاء إجازة، ويتواجد بيكيه في الولايات المتحدة ضمن المعسكر الإعدادي لفريقه برشلونة.
ووفقًا لبرنامج المنوعات "Chisme No Like" فإن شاكيرا تنتظر اجتماعًا حاسمًا مع بيكيه لحل مشكلة الحضانة بشكل قاطع، وكشف البرنامج عن عرض شاكيرا الذي سيتيح إمكانية زيارة بيكيه لأطفاله في أميركا متى شاء، والبقاء في المنزل ذاته، وتحملها لمصروفات ميلان وساشا بالكامل، بالإضافة إلى دفع ثمن خمس تذاكر من الدرجة الأولى سنويًا لبيكيه من أجل زيارتهما.
وقد ذكرت سابقًا نيديا ريبول والدة الكولومبية لوسائل الإعلام أنها تود أن ترى مصالحة بين ابنتها ولاعب المنتخب الإسباني.
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