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الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا للنسخة المنسية من كأس مصر

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فرحة لاعبي الزمالك بالهدف الأول

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا للنسخة المنسية من كأس مصر

القاهرة - د ب أ

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نجح الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر للمرة 28 في تاريخه، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي 2 -1، يوم الخميس، في المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي من المسابقة، والتي تعرف بـ"النسخة المنسية".

وتقدم الزمالك في الدقيقة السادسة عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 55 سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في المباراة.

في التفاصيل، ارتكب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي خطأ فادحا بخروجه من مرماه ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد "زيزو" الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد ست دقائق من البداية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.

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