بعد وفاة زوجته الشابة بأسابيع.. رحيل رئيس ليفربول السابق

توفي ديفيد موريس، رئيس نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم سابقا، عن عمر يناهز 76 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن موريس الذي أسست عائلته إمبراطورية "ليتلوود" للبيع بالتجزئة، كان مشجعا لليفربول وخدم النادي كرئيس له على مدار 16 عاما ابتداء من 1991، فيما حصل عمه سير جون مرتين على نفس المنصب في إيفرتون في فترتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

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وكانت زوجته مارج، البالغة من العمر 39 عاما، قد توفيت منذ عدة أسابيع.

واستحوذت عائلة موريس على حصة الأغلبية في ليفربول لأكثر من نصف قرن وبعد الاستحواذ على النادي، قام موريس والرئيس التنفيذي ريك باري بتعيين العديد من مدربين ليفربول في تلك الفترة مثل روي إيفانز وجيرارد أولييه ورافائيل بينتيز، ليحقق الفريق عشرة ألقاب ومنها الفوز التاريخي بدوري أبطال أوروبا عام 2005.

وقال ليفربول في بيان له: الجميع في ليفربول متعاطف ويساند عائلة ديفيد وأصدقاءه في ذلك الوقت الصعب.

من جانبه كتب مدرب ولاعب ليفربول السابق كيني دالغليش عبر تويتر: أنا وزوجتي مارينا نشعر بالحزن الشديد بعد وفاة ديفيد موريس.