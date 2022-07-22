بوماس المكسيكي يضم داني ألفيش في صفقة مجانية

أكد نادي بوماس أونام المنافس في دوري الأضواء المكسيكي لكرة القدم ليلة الجمعة أنه تعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش في صفقة مجانية بعد شهر من نهاية مدته الثانية مع برشلونة الإسباني.

وخلال فترته الأولى مع النادي الكتالوني ما بين 2008 و2016، توج ألفيش بلقب الدوري الإسباني ست مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات إلى جانب عدة ألقاب أخرى بارزة.

مادة اعلانية

وكتب بوماس عبر موقع تويتر: كنا في انتظارك يا داني ألفيش.

وساعد ألفيش منتخب البرازيل على الفوز بالذهبية الأولمبية في ألعاب طوكيو الصيفية العام الماضي كما سبق له الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس كوبا أميركا مرتين وبكأس القارات مرتين.

ولعب ألفيش (39 عاما) أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب البرازيل منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2006 وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في نهائيات كأس العالم في نسختي 2010 و2014.

وانضم ألفيش إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد أن أمضى 17 عاما في أوروبا لعب خلالها مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه أنهى عقده مع الفريق في سبتمبر الماضي بسبب خلافات حول مستحقات مالية متأخرة.

وعاد إلى برشلونة في نوفمبر ووقع معه عقدا يستمر حتى نهاية موسم 2021-2022 لينضم إلى زميله السابق تشابي هرنانديز الذي عين مدربا لبرشلونة.

وشارك ألفيش في 14 مباراة بالدوري مع برشلونة الذي احتل المركز الثاني في نهاية الموسم الماضي متخلفا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتوج باللقب.