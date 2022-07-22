تن هاغ: لا نجاح بدون صفقات إضافية

كشف الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد، يوم الجمعة، أن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يحتاج لتعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذا أراد المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وحتى الآن تعاقد يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن ومع المدافع الهولندي تايرل مالاسيا ومع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

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وتمكن مالاسيا فقط من الانضمام لفريقه الجديد في رحلته الخارجية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وشعر تن هاغ بالرضا بتشكيلة خطي الوسط والهجوم الحالية في فريقه لكنه يشعر بقلق حول قدرة الفريق على التماسك والاستمرار طوال مدة الموسم ومن ثم فإنه يرغب في ضم المزيد من العناصر قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تن هاغ للصحفيين قبل اختتام يونايتد رحلته استعدادا للموسم بمواجهة أستون فيلا وديا في بيرث يوم السبت: نحن بحاجة للمزيد من الخيارات في خط الهجوم. هذا أساسي إذا أردنا تحقيق النجاح. الموسم طويل فعلا لكن أمامنا وقت لملء هذا الفراغ.

وأضاف: تعاقدنا مع إريكسن لتعزيز خط الوسط ولذا فنحن سعداء فعلا بهذا. وأنا حقا سعيد بالأداء الذي يقدمه خط وسط فريقنا وخط هجومنا في الوقت الحالي.

وتابع: لكني أعرف أيضا أن الموسم يتضمن الكثير من المباريات وكأس العالم ولذا فنحن بحاجة للمزيد من الخيارات، تحتاج إلى تشكيلة جيدة لتحقيق النتائج المرجوة في نهاية الموسم.

ولا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) مع الفريق غير واضح وغاب عن رحلة الفريق الخارجية الحالية التي شملت تايلاند وأستراليا "لأسباب عائلية".

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس المقبل.