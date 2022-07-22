كلوب مندهش من "كرم" صلاح: فتح صندوق المجوهرات لزميله

أبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، اندهاشه من كرم لاعبه محمد صلاح بعدما منح الأخير ركلة جزاء للوافد الجديد الأوروغوياني داروين نونيز لينفذها.
وسجل نونيز أول أهدافه مع فريقه الجديد عندما هز الشباك أربع مرات بالشوط الثاني خلال فوز ساحق 5-صفر على لايبزغ في استاد رد بول أرينا وديا يوم الخميس.
وقال كلوب لقناة ناديه الرسمية: لست متأكدًا من وجود بند في عقد صلاح الجديد يجعله كريمًا إلى هذا الحد.
وتابع: لقد ترك ركلة الجزاء لنونيز، وكأنه فتح له صندوق مجوهرات. كانت بالتأكيد ليلة مثالية لداروين.
وانضم المهاجم القادم من أوروغواي إلى ليفربول الشهر الماضي مقابل 75 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بقليل مما دفعه النادي للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في 2018 والبالغ 89.76 مليون دولار في صفقة قياسية للنادي.
وسينتقل ليفربول إلى النمسا لخوض معسكر لمدة أسبوع في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.
ويبدأ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مشواره في الدوري عندما يزور فولهام في السادس من أغسطس المقبل.
-
ماني يعترف: لا منافسة مع صلاحرفض الهداف السنغالي ساديو ماني فكرة وجود تنافس مع النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.وتوج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ ... رياضة
-
ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي متفوقاً على صلاح وميندياختير مهاجم بايرن ميونخ الألماني الجديد السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط يوم الخميس.وتفوق ... رياضة عالمية
-
فيتوريا: أصبحت مصرياً.. وسأصنع أكثر من صلاحكشف البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد لمنتخب مصر، يوم الأربعاء، أنه يشعر بفخر كبير لوجوده في بلد "يعشق كرة القدم"، وسيسعى لصناعة نجوم آخرين في حجم ... رياضة