مدرب الزمالك: كان من الممكن الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر

أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز ببطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب الأهلي بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

وقال فيريرا في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي أقيمت يوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي: كانت هناك ثلاثة فرق في المباراة الأهلي والزمالك والتحكيم، الأهلي أعجبني مستواه، والزمالك كان رائعا، في حين لم يعجبني أداء الحكام، الزمالك نال إنذارين في أول 5 دقائق من المباراة وتسبب ذلك في توتر اللاعبين.

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وأضاف: كأس مصر بمثابة الاحتفالية ، وهي منافسة مهمة، وتكون أحيانا فرصة لفرق صغيرة للفوز بها، ولابد من وضع نظام ثابت لكل البطولات، كان لابد من اختيار حكم مصري لإدارة المباراة، والحكام الأجانب لم يظهروا بالمستوى المطلوب ، ولماذا تتم الاستعانة بحكام أجانب في نهائي الكأس.

وأوضح أن الزمالك قدم الشوط الأول بصورة متميزة، في حين أن الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.

وشدد على أن النتيجة في مباراة نهائي الكأس كان من الممكن أن تكون سيئة للأهلي إذا استغل لاعبو الزمالك الفرص التي سنحت لهم، واعترف المدير الفني بارتكابه أخطاء في المباراة، ويرى أنه أدار التغييرات بصورة خاطئة، ولم يستغل الثلاثة توقفات في إجراء 5 تغييرات ودفع فقط بثلاثة لاعبين، موضحا أن إصابة أحمد فتوح تسببت في إرباك حساباته لأنه لم يستطع وقتها إجراء أكثر من تغيير بسبب الحفاظ على أداء الفريق.

واعتبر فيريرا أن فوز الزمالك بالمباراة والكأس "عادل ومستحق"، ووجه التحية لجميع اللاعبين وللإدارة ، مضيفا أن "هناك استراتيجية حاليا داخل النادي".

وأضاف المدير الفني أن الموسم الحالي سينتهي بنهاية الشهر المقبل في حين سيبدأ الموسم الجديد 6 سبتمبر المقبل، وشدد على أن هذا الأمر "سيضر اللاعبين وسيضر المنتخب المصري في ظل عدم وجود نظام محدد ومواعيد ثابتة للبطولات".