مواجهة أولية مرتقبة بين بنزيمة وليفاندوفسكي

يلتقي قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد وجهاً لوجه في مباراة كلاسيكو ودية استعدادية للموسم الجديد، سيكون مسرحها مدينة لاس فيغاس يوم السبت والتي يمكن أن تعطي لمحة عن مستقبل التنافس الشديد بين العملاقين في الموسم المقبل.

يرتبط اسم لاس فيغاس عاصمة الميسر بامتياز في صحراء نيفادا عادة باستضافة أشهر مباريات الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة، أكثر من المواجهات بين نخبة الأندية الأوروبية الكروية.

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ولكن لأمسية واحدة على الأقل، وعلى مرمى حجر من الأضواء المتلألئة في "فيغاس ستريب"، ستحظى اللعبة بمواجهة من العيار الثقيل حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد في ملعب "أليجاينت" الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، وهو الملعب الخاص لنادي لاس فيغاس رايدرز في كرة القدم الأميركية.

ستعطي هذه المباراة فكرة عما سيكون عليه الفصل الجديد من المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية.

فمع رحيل النجمين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن برشلونة وريال تواليا، سيكون عدد كبير من اللاعبين الوافدين الجدد إلى صفوف الفريقين تحت الاضواء عندما ينزل الفريقان إلى أرض الملعب في مباراة تنطلق في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينيتش يوم الأحد).

مواجهة بين هدافين



قد تكون هذه المباراة الودية، أول مواجهة في كلاسيكو بين نجم ريال مدريد الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة وهداف برشلونة الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم حديثا من بايرن ميونخ الألماني. انضم بنزيمة إلى تدريبات ريال مدريد في لوس أنجليس هذا الأسبوع بعد أن منحه النادي إجازة طويلة.

ساهم أداء بنزيمة المذهل الموسم الماضي والأهداف الحاسمة التي سجلها الى حد كبير في مساعدة ريال على احراز لقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في تاريخه معززا رقمه القياسي في البطولة القارية في مايو الماضي.

وعلى الرغم من أن تقارير سابقة أشارت إلى أن بنزيمة لن يلعب أي دور في الكلاسيكو السبت، فقد اختاره مدرب ريال مدريد، الايطالي كارلو أنشيلوتي اساسيا في خط المقدمة في مباراة تدريبية في حرم جامعة كاليفورنيا الخميس، إلى جانب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والنجم البرازيلي فينيسيوس. ومن المرجح أيضا أن يمنح أنشيلوتي الفرصة امام المدافع الالماني انتونيو روديغر القادم من تشلسي الإنكليزي ولاعب وسط موناكو السابق أوريليان تشواميني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات ادلى بها خلال الاسبوع الحالي: التعاقدات تمنح جودة عالية للفريق.

وأضاف: إنهم (اللاعبون الجدد) أفضل ما يمكن أن نجده في السوق. روديغر قلب دفاع ممتاز وتشواميني رائع، شاب للغاية ولديه الكثير من الإمكانيات.

وألمح أنشيلوتي إلى أنه قد يستغل جولة ريال مدريد التي يخوض خلالها ثلاث مباريات في الولايات المتحدة كفرصة لتجربة خط الهجوم، مشيرا إلى الاضطراب غير المعتاد في منتصف الموسم الذي سيحدث هذا العام بسبب أول بطولة كأس عالم تقام في خضم اقامة البطولات الاوروبية.

وقال أنشيلوتي: بنزيمة هو الخيار الأول لكن علينا أن نفهم أنه سيكون موسما غريبا مع اقامة كأس العالم وعلينا النظر في خيارات مختلفة.

وقال أنشيلوتي إن أحد هذه الخيارات قد يكون اشراك النجم البلجيكي إدين هازارد في مركز قلب الهجوم.

واذا كانت المباريات الاستعدادية تأخذ طابعا هادئا عموما ولا تٌعلق على نتيجتها اهمية كبيرة، يؤكد أنشيلوتي على أن العداوة المتبادلة بين ريال وبرشلونة تضمن أن تكون المواجهة بينهما مثيرة وقال في هذا الصدد: ستكون مباراة تنافسية للغاية. لن تكون استعراضية أبدا ضد برشلونة. ستكون مباراة رائعة.

في المقابل، ستكون الفرصة سانحة امام مدرب برشلونة واسطورته السابقة، تشافي هرنانديز، للتعرف عن كثب عن لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم في الاونة الاخيرة وعلى رأسهم ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز الانجليزي بالإضافة إلى لاعب خط الوسط العاجي فرانك كيسيي من ميلان والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي.

وكشف برشلونة عن تعاقده رسميا مع ليفاندوفسكي يوم الأربعاء لكنه لم يخض المباراة التي فاز فيها فريقه على إنتر ميامي الاميركي 6-صفر في اليوم ذاته.

ويتطلع النجم النجم البولندي الى العمل مع زملائه الجدد ويمكن أن يشركه تشافي في مواجهة الكلاسيكو وقال في هذا الصدد: أنا دائمًا متعطش للنجاح ولدي عقلية الفوز.

وأضاف: هذا تحد جديد بالنسبة لي وقد رأيت بالفعل أن هذا فريق يتمتع بإمكانيات هائلة. هناك الكثير من الجودة وأريد أن أبذل قصارى جهدي للنادي. أنا جاهز.