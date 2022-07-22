%37 من الألمان لا يريدون "ألقاباً" لمنتخبهم

أظهر استطلاع حديث أن 24 في المئة فقط من الألمان يريدون أن يواصل المنتخب الألماني اللعب تحت اسم "دي مانشافت" المثير للجدل.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فرصة" بتكليف من شبكتي "أر.تي.ال" و"إن.تي.في" بمشاركة 1001 شخص، إلى أن 19 في المئة فضلوا اسما آخر، وأن 37 في المئة لا يريدون أي أسماء.
في الوقت نفسه اعتبرت نسبة 48 في المئة من المشاركين فى الاستطلاع أن الاسم جيد للغاية أو جيد ولكن نفس النسبة لا توافق على هذا.
يذكر أن المنتخب الألماني عرف منذ وقت طويل باسم "دي مانشافت"، ولكن الاسم الرسمي جاء في عام 2015، بعد عام من الفوز ببطولة كأس العالم في البرازيل.
وأدت النتائج السلبية التي حققها المنتخب مؤخرا إلى عملية إعادة تفكير، ورفضت الجماهير الاسم ووصفته مبالغا فيه- حيث طالب لوثار ماتيوس لاعب بايرن ميونخ الأسبق وهانز يواخيم فاتزكه، رئيس رابطة الدوري الألماني، بإلغاء الاسم.
وذكرت صحيفة "فرانكفورت ألجماينه تسايتونغ" الشهر الماضي، أن 78.4 في المئة من أصل 5300 صوت لجماهير البوندسليغا والعملاء يريدون إلغاء الاسم.
وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن القرار النهائي بشأن الاسم سيتم اتخاذه بنهاية يوليو.
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