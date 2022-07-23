العداء البريطاني هودسون-سميث يكشف عن محاولة انتحار فاشلة

كشف العداء البريطاني ماثيو هودسون-سميث الذي فاز ببرونزية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى ليلة الجمعة أنه حاول الانتحار في العام الماضي، بسبب معاناته من الإصابة ومشكلات نفسية وتراكم الديون والعزلة خلال تفشي جائحة كوفيد-19.



وقطع هودسون-سميث (27 عاما) مسافة السباق في 44.66 ثانية ليحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية يوم الجمعة خلف الأميركي مايكل نورمان وعداء جرينادا كيراني جيمس.



وبعد منح بريطانيا رابع ميدالية في البطولة المقامة في يوجين بولاية أوريجون الأميركية قال هودسون-سميث للصحافيين: واجهت مشكلات نفسية كبيرة في 2021، لا يعرف كثيرون ذلك لكني حرفيا حاولت الانتحار.



وأكد هودسون-سميث أنه خاض الكثير من السباقات تحت ضغوط هائلة "لأن الجميع يتوقعون منك الكثير".



وقال هودسون-سميث إنه فقد عقود الرعاية وتراكمت عليه الديون خلال إقامته في الولايات المتحدة، بينما كان يعاني من الإصابات كما غاب عن أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي.



وأضاف العداء البريطاني: لم أتمكن من المشاركة في أولمبياد طوكيو لعدة أسباب، وخلال جائحة كوفيد-19 بقيت في أميركا وحيدا رغما عني. أنا أحب أميركا لكني كنت أريد البقاء مع أسرتي. كان وضعا صعبا.



وأردف هودسون-سميث قائلا: تلقيت نصائح من والدتي وأشخاص آخرين، الآن سددت ديوني وتعاقدت مع بوما والآن حصلت على هذه الميدالية، كان من الممكن أن ينهار كثيرون في هذه الظروف.



وأكد أيضا أن حصوله على أول ميدالية في بطولة العالم أعاد إليه الثقة بالنفس.

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