تعليمات جديدة.. منع نجوم باريس من استخدام هواتفهم

لن يُسمح للاعبي باريس سان جيرمان باستخدام هواتفهم أثناء تناول وجبات الطعام، بحسب التعليمات الجديدة التي اتخذها مدرب الفريق كريستوف غالتييه من أجل تقريب اللاعبين من بعضهم البعض.

وأعلن الفريق الباريسي التعاقد مع مدربه الجديد مطلع يوليو الحالي من فريق نيس، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو الذي أخفق في تخطي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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ووفقًا لـ"ماركا" فإن غالتييه أصدر تعليمات بضرورة تناول اللاعبين لطعامهم في مركز التدريبات وليس بمنازلهم، مع ضرورة التزامهم بالمواعيد وحضورهم للتدريب الصباحي بين 8:30 و8:45، وإذا لم يتمكن أحد من الحضور في موعده لن يخوض المران.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الجديد ترك انطباعًا جيدًا لدى لاعبيه، خاصة نيمار الذي يشعر بالسعادة بالعمل معه.

وتأتي تلك التغييرات ضمن خطة التغيير التي تتبعها إدارة فريق العاصمة الفرنسية من أجل تحقيق الهدف الأهم لها وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، إذ قال رئيس النادي ناصر الخليفي سابقًا: نريد أن نكون واقعيين، لم نعد نريد عالم الأضواء والبريق بعد الآن.