توخيل يحبط برشلونة: أموالكم لا تكفي

أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه يتفهم رغبة المدافع سيزار أزبليكويتا في الانتقال إلى برشلونة الإسباني لكنه أكد أنه لا يمكن الموافقة على انتقال اللاعب مقابل المبلغ الذي عرضه النادي الكتالوني والذي يقل تماما عن تقديرات تشيلسي.



وينتهي عقد أزبليكويتا الحالي مع تشيلسي في يونيو 2023 وارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة منذ عدة أشهر لكن توخيل قال إن برشلونة عرض مبلغا يقل تماما عن تصور تشيلسي.



وقال توخيل: هذه قضية صعبة لأنني لا أستطيع منح أزبليكويتا ما يريده، تقديرات برشلونة للقيمة جاءت أقل من تصورنا.



وتابع: وأنا أبلغت أزبليكويتا أنني أتفهم الأمر على المستويين الشخصي والمهني، لكني لست الوحيد المسؤول عن ذلك. أنا مدرب تشيلسي مهمتي تقديم الأفضل للنادي. هو غير سعيد بذلك لكنه يفهم الوضع.



وأنهى تشيلسي موسم الدوري الممتاز الماضي في المركز الثالث وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد باللعب في ضيافة إيفرتون في السادس من أغسطس المقبل.

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