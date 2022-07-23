سانشو يسجل مجدداً في تعادل يونايتد وأستون فيلا

تابع الجناح جيدون سانشو نجاحه التهديفي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أهدر تقدمه بهدفين وترك مواطنه أستون فيلا يعادله 2-2، يوم السبت في مباراة كرة قدم ودية في أستراليا.

وسيطر يونايتد على الشوط الأول متقدماً بهدفين، لكنه تلقى رأسية متأخرة من كالوم تشامبرز تحت الامطار الغزيرة في بيرث.

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وكان سانشو أبرز أعضاء تشكيلة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ، مسجلا في ثلاث من المباريات الأربع ضمن الجولة الصيفية التي تسبق انطلاق البريمرليغ بعد أسبوعين.

وكان فريق "الشياطين الحمر" قد حقق انتصارات على مواطنَيه ليفربول وكريستال بالاس وملبورن فيكتوري الأسترالي.

ويخوض يونايتد أول مباراة في الدوري ضد برايتون في السابع من أغسطس.

وعانى فيلا، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الأخير والذي يشرف عليه نجم الوسط السابق ستيفن جيرارد، لإيقاف طاقة يونايتد مطلع المباراة، قبل أن يردّ في الثاني منهياً جولته دون خسارة.

ويخوض فيلا مباراته الأولى في الدوري ضد بورنموث في 6 أغسطس.

وكان هناك تخوف من إلغاء المباراة، في ظل الأمطار الغزيرة التي هطلت على بيرث والمستنقعات التي خلفتها في أرض الملعب الذي عجّ بأكثر من 58 ألف متفرج.

وافتتح يونايتد التسجيل بكرة طائرة من داخل المنطقة لسانشو البالغ 22 عاماً، في شباك الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيس، بعد كرة مشتركة بين ماركوس راشفورد ولوك شو على الجهة اليسرى (24).

تابع يونايتد تهديده وضاعف الأرقام من نيران صديقة وكرة مرتدة للبولندي ماتي كاش (42).

زجّ جيرارد بالجناح الجامايكي ليون بايلي في الشوط الثاني، فقلص الفارق بعد انطلاقة فردية من منتصف الملعب وتسديدة جميلة في الزاوية الأرضية البعيدة من حدود المنطقة (49). أجرى تن هاغ عدة تغييرات منتصف الشوط الثاني، قبل أن يسجل تشامبرز هدف التعادل القاتل.