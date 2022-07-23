كأس آسيا.. لبنان يهزم الأردن بشق الأنفس ويضرب موعداً مع أستراليا

ضرب المنتخب اللبناني موعدا مع نظيره الأسترالي حامل اللقب في نهائي كأس آسيا لكرة السلة، عقب فوزه على الأردن في ديربي عربي بفارق نقطة واحدة 86-85 يوم السبت في نصف نهائي البطولة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وسيخوض لبنان المباراة النهائية أمام أستراليا يوم الأحد في أول مواجهة على الإطلاق بين الجانبين على مستوى بطولات الرجال، فيما سيلعب الأردن مع نيوزيلندا على المركزين الثالث والرابع.

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وحسم منتخب الأرز فوزه بسلّة قبل 11 ثانية من نهاية المباراة عن طريق قائده وائل عرقجي بينما كان الأردنيون متقدمين 85-84.

وحاول الأميركي المجنّس دار تاكر قلب النتيجة في الثواني الأخيرة، إلا انّ محاولته وزميله أمين أبو حواس لم تجد طريقها الى داخل السلّة.

وتأهل المنتخب اللبناني للمرة الرابعة في تاريخه إلى كأس آسيا، والأولى منذ العام 2007، أي منذ 15 عاما عندما خسر من إيران في النهائي.

وسبق لمنتخب الأرز أن بلغ النهائي في نسختي 2001 و2005.

وفي المقابل، فشل المنتخب الأردني في بلوغ النهائي للمرة الثانية، في تاريخه بعد الأولى عام 2011 عندما خسر النهائي بفارق نقطة واحدة أمام الصين 69-70.